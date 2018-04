Infoavond jongeren en sociale media 19 april 2018

De Gezinsbond organiseert op woensdag 25 april een voordracht rond de gevaren van het internet voor kinderen en hoe daarmee als ouder om te gaan. Onder de noemer 'Help! Mijn kind leeft online' brengt Kortrijks socialemediaexpert Stefaan Lammertyn een lezing waarbij ouders leren hoe ze hun kinderen op weg kunnen helpen naar een gezond gebruik van sociale media. De voordracht is gratis en vindt plaats om 20 uur in OC De Kouter. Om praktische redenen dient aanwezigheid bevestigd te worden via astrid.senaeve@dvv.be. (SVR)