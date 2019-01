Inclusieproject ‘De Stoasje’ maakt toekomstplannen bekend Timmy Van Assche

09 januari 2019

14u34 2 Kortemark Tijdens een nieuwjaarsreceptie met zelfgemaakte hapjes en soep maakten de initiatiefnemers van inclusieproject ‘De Stoasje’ hun toekomstplannen bekend. “Naast de taken die we nu opnemen, plannen we een ‘boekengeefkast’ in de wachtruimte en een winkeltje met artisanale producten. We kunnen ook meewerken aan het onderhouden van de tuin van de oude pastorie. En in maart ontvangen we een Guatemalteekse kunstenaar voor een muurschilderij.”

Het stationsgebouw van Kortemark werd door de NMBS te huur aangeboden omdat het al jaren geen loketfunctie meer heeft. Het gemeentebestuur stelde zich kandidaat om het gebouw te huren met als doel er een inclusieproject op te richten voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Terwijl zij er hun talenten inzetten, komen ze in contact met inwoners, treinreizigers, verenigingen en diensten. Het Sociaal Huis, Sint-Jan de Deo uit Handzame en Tordale uit Torhout ondersteunen het project. Met succes, zo vertelt Ann Sap van het Sociaal Huis.

“Sinds eind maart is er elke donderdag een activiteit in en vanuit het station. Aanvankelijk was dat een halve dag, maar sinds juli is het een volledige donderdag. Dat meer dan 420 mensen hun stem uitbrachten voor de naam De Stoasje geeft blijk van veel betrokkenheid. Inwoners zien er de mensen aan het werk en kunnen meehelpen, verenigingen kunnen beroep doen op hun kunnen en er wordt dagbesteding georganiseerd.” Zo worden er uitnodigingen geplooid, kaartjes gemaakt, onderleggers bedrukt, bloemstukken samengesteld of snoepjes verpakt. Iedereen is er elke donderdag welkom.

Toekomstplannen

Bezoekers en medewerkers van ‘De Stoasje’ zetten het nieuwe jaar in met een receptie met zelfgemaakte hapjes, soep, een fairtrade of lokaal sapje en belegde broodjes. Het inclusieproject bestaat nu bijna een jaar en heeft nog enkele plannen in de pijplijn. “Naast de taken die we nu opnemen, plannen we een ‘boekengeefkast’ in de wachtruimte en winkeltje met artisanale producten of geschenken met een verhaal. We kunnen ook meewerken aan het opwaarderen en onderhouden van de tuin van de oude pastorie. En in maart ontvangen we een Guatemalteekse kunstenaar voor een muurschilderij van drie op drie meter.” Ook sessies breien op de tweede donderdag van de maand staan op de de planning. Tot slot wordt ook werk gemaakt van een website. Meer info: stationshub@kortemark.be.