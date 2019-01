Inbraakpoging of poort gewoon opengewaaid? JHM

09 januari 2019

10u01 0

In de Motemeerslaan in Kortemark kwam dinsdag een melding binnen van een poging tot inbraak in een woning. De poort aan de zijkant van de woning was volgens de bewoners door dieven geopend, maar daarna zouden de inbrekers de vlucht hebben genomen omdat ze ontdekten dat er twee Mechelse herders rondliepen in de tuin. De politie kwam ter plaatse en deed een onderzoek. Daarbij konden ze nergens sporen van een inbraak vast stellen. Ook de camerabeelden rond de woning werden bekeken en daarop is niets te merken. De kans bestaat dan ook dat de poort, die niet afgesloten was met een slot, gewoon is opengewaaid of losgeraakt door de honden.