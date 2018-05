Inbraakpoging in jeugdhuis 29 mei 2018

Twee mannen zijn zaterdag rond middernacht betrapt toen ze wilden inbreken in jeugdhuis De Meeuwe in de Elfijnenlaan in Handzame. Een lid van het jeugdhuis kon de twee tegenhouden en belde de politie. C.V. en K.V. zijn gekend bij de politie en hebben onder andere inbraken en drugsfeiten op hun actief. (JHM)