Inbraak in onbewoonde woning JHM

09 april 2019

15u09 0

Een eigenaar van een onbewoonde woning langs de Steenstraat in Werken merkte maandagavond op dat er was ingebroken in een huis dat vlak bij zijn eigen woning ligt. Hij bracht de politie op de hoogte. Het is voorlopig onduidelijk of iets meegenomen is uit het huis. De politie is een onderzoek gestart en stelde een pv op.