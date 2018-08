IJskar Joe FM strijkt neer bij Orbo Labels 02 augustus 2018

Joe FM was gisteren te gast bij print-en verpakkingsbedrijf Orbo Labels in Kortemark. De radiozender trakteerde het personeel net na de middag op een verfrissend ijsje, terwijl de werknemers zelf de playlist hadden mogen samenstellen voor het programma 'Out Of Office'.





Het is te danken aan werkneemster Jill D'Hooghe dat de Joe-ijskar naar Orbo kwam. Zij schreef het bedrijf in en was ook degene die de plaatjes koos. "We kozen onder meer Coldplay, TLC, Europe en Anna Kendrick. En voor de gelegenheid heb ik ook mijn partner Annelore en ons dochtertje Sam uitgenodigd om te komen genieten van een ijsje", vertelt ze.





De Joe-ijskar doorkruist nog de hele zomer het Vlaamse land. Per dag houden de dj's aan boord gemiddeld vijf keer halt, goed voor 1.000 ijsjes per dag.