Huisdierensticker voor brandweer nu verkrijgbaar 30 augustus 2018

02u34 0

De huisdierensticker die de Vlaamse regering in alle gemeenten en steden verspreidt, is nu ook verkrijgbaar in Kortemark. Inwoners kunnen de sticker aan hun raam hangen zodat de brandweer meteen weet hoeveel huisdieren er in het huis aanwezig zijn. De gemeente geeft meteen ook de instructies mee: "Noteer op de voorkant van de sticker hoeveel van uw geliefde huisdieren er in het huis aanwezig zijn. Kleef dan de sticker op een zichtbare plaats (op een raam aan de voorkant van uw huis, op uw brievenbus) zodat de brandweer bij een eventuele huisbrand ook uw huisdieren kan evacueren." De sticker is gratis op te halen op tal van verdeeladressen. Naast het gemeentehuis en het sociaal huis zijn ze ook te verkrijgen in bijvoorbeeld de Carrefour, de Aveve, de Proxy Delhaize, bij Vermeersch- Deconick, de Okay en in de bibliotheek. Ook bij verschillende dierenartsen in Handzame en Kortemark kan de sticker opgehaald worden. (JHM)