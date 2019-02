Huisarts snelt naar bewusteloze patiënt met 101 per uur waar 50 mag: vrijspraak JHM

18 februari 2019

13u11 0 Kortemark Een 52-jarige huisarts uit Kortemark die een patiënt aan de telefoon hoorde flauwvallen en daarna 101 kilometer per uur reed in de bebouwde kom, is door de politierechter in Veurne vrijgesproken. “Een schoolvoorbeeld van overmacht”, zei de rechter.

Op 27 juli vorig jaar was huisarts M. bezig met zijn ronde huisbezoeken in Werken bij Kortemark. Een van zijn patiënten, een vrouw uit Houthulst, belde hem op en zei dat ze een aanval had gekregen van hypoglycemie, een plotse, felle daling van haar bloedsuikerspiegel. “Die vrouw was in paniek aan de telefoon omdat ze geen medicatie had”, sprak de advocaat van de dokter, Thomas Bailleul. “Tijdens het korte gesprek hoorde M. plots een luide bonk. Bleek dat de vrouw bewusteloos was gevallen. Daarop snelde hij naar haar toe. Door de wegenwerken tussen Werken en Zarren was hij extra gehaast.”

Inbreken dan maar

De huisarts werd in de bebouwde kom van Zarren geflitst aan 101 kilometer per uur waar je 50 mag. Eenmaal bij zijn patiënt, moest de arts zelfs inbreken. “Hij kon niet anders dan op de oproep van die vrouw in nood te reageren.” Uit het onderzoek bleek dat er wel degelijk sprake was van een noodsituatie. De politierechter noemde de zaak ‘een schoolvoorbeeld van een overmachtsituatie’ en sprak de huisarts vrij.