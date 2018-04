Hond sterft na aanrijding 05 april 2018

Een hond die gisterenmiddag de Staatsbaan in Kortemark overstak is aangereden door een autobestuurder. De Mechelse Herder heeft de klap niet overleefd. Het dier was rond 13.30 uur ontsnapt bij de eigenaars en zette het op een lopen. Toen de hond de drukke Staatsbaan overstak, kon een automobilist een botsing niet meer vermijden. Het dier overleed ter plaatse. Er is ook schade aan de wagen. (JHM)