Hoeve Watervliet geklasseerd als monument 23 maart 2018

02u52 0 Kortemark Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft hoeve Watervliet in Handzame definitief erkend als een beschermd monument. Nu is het domein nog steeds in privébezit en het gebouw wordt nog sporadisch gebruikt als tweede verblijf.

De hoeve werd gesticht door een familie van kleine landadel met hoge ambten in het graafschap Vlaanderen. Eeuwenlang was de hoeve eigendom van de Handzaamse familie Van den Berghe.





De eerste vermelding ervan dateert al van 1561.





Ondanks de vernietigingen van de Eerste Wereldoorlog is de structuur van de walgrachten bewaard gebleven en bij de heropbouw in 1920 is de inplanting van de stal en het woonhuis niet veranderd.





"Nog steeds wordt Watervliet gebruikt als buitenverblijf door een familie uit Brugge", weet burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld). "Het is een van de twee belangrijke middeleeuwse hoeves in Handzame. Aan de overkant van de Kronevoordestraat ligt de Kronevoordehoeve. Volgens de legende heeft de verzoening van de twee families van die twee hoeves geleid tot de naam 'Handzame'. Sowieso is de bescherming een meerwaarde voor de gemeente. Met Open Monumentendag is Watervliet al eens open geweest voor het publiek. Het zou mooi zijn als dat nog eens zou kunnen.





(SVR)