Hinder door zware botsing op kruispunt 25 juli 2018

02u42 0

Op het kruispunt van de Staatsbaan met de Hoogledestraat kwam het gisterenochtend tot een zware botsing tussen twee personenwagens. Een vrouw die vanuit de Hoogledestraat kwam met haar Renault Clio werd vooraan gegrepen door een Peugeot 807 die uit de andere richting kwam. De klap was zwaar en de neus van de Clio werd volledig ingeduwd. De Clio kwam tot stilstand in het midden van het kruispunt, de Peugeot even verderop. Beide bestuurders raakten evenwel niet gewond. Uit de Renault lekten wel heel wat vloeistoffen die in de goot terechtkwamen. De brandweer kwam ter plaatse om de weg vrij te maken. Door het ongeval was er wel wat verkeershinder op het drukke kruispunt, tot de wagens getakeld werden. (JHM)