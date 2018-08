Hinder door werken in Handzamestraat 10 augustus 2018

02u29 0

Tussen 13 en 24 augustus wordt het asfalt in de Handzamestraat vernieuwd en worden er fietssuggestiestroken aangelegd. Het gedeelte tussen de Wilgenlaan en de Hospitaalstraat wordt tijdens de werken afgesloten voor het verkeer. Er is een omleiding via de Wilgenlaan, de Stationsstraat en de Nieuwstraat. Vrachtwagens kunnen van de Markt naar de Handzamestraat rijden via de Torhoutstraat, de Processiestraat, de Ichtegemstraat en de Koutermolenstraat. (SVR)