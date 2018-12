Het is eens iets anders: brandweer vangt ontsnapte kangoeroe in tuin Jelle Houwen

23 december 2018

12u24

Het speciale dierenreddingsteam (DRT) van de brandweerzone Westhoek kreeg zondagochtend een opdracht die ze mogelijks maar eenmaal in hun leven zullen moeten doen. Enkele stomverbaasde inwoners van een woning in de Roeselarestraat in Zarren belden plots de hulpdiensten: “euh, dit is echt waar, maar er zit een kangoeroe in onze tuin!”. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek het bruine dier inderdaad rond te springen in de tuin. Gewapend met tal van netten en een kooi maakten de brandweerlieden vervolgens jacht op de wallaby. Waar gevreesd werd dat de opdracht wel eens erg lang kon duren viel dat al bij al nog mee. Mogelijks was het dier ook uitgeput door het slechte weer. Na een half uur kon de kangoeroe gestrikt worden in de netten en in de kooi worden gestopt. Van waar het ontsnapte dier kwam is nog steeds niet duidelijk. Het dier werd in afwachting overgebracht naar het Kakelend Kippenmuseum in Keiem… waar er raar maar waar nóg twee soortgenoten zitten.