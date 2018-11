Henri en Andrea vormen briljanten paar 09 november 2018

Henri Vandousselaere (93) en Andrea Vandamme (89) vierden in wzc Blijvelde hun briljanten huwelijksjubileum in het gezelschap van de familie. Henri is afkomstig uit Ichtegem en Andrea uit Varsenare, maar groeide op in Aartrijke. Ze leerden elkaar kennen op een bruiloft. Henri was landbouwer, maar handelde ook in veevoeder, gas en kolen. Andrea hielp mee en deed het huishouden. Het koppel kreeg vier kinderen: Hubert, Wilfried, Christien en Gerda.