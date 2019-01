Help nieuwe moestuin bij pastorie mee inrichten Timmy Van Assche

21 januari 2019

19u46 0 Kortemark De ommuurde tuin bij de historische pastorie krijgt een concrete invulling met onder andere een moestuin. Dit jaar al geven verschillende activiteiten de tuin mee vorm. Iedereen kan de mouwen opstropen om het geheel vorm te geven.

Sinds 2018 is er een werkgroep die zich bezighoudt met het project rond de pastorietuin in de Pastoor Blanckestraat, pal in het centrum. “In het centrum groeit de nood aan groene en sociale buitenruimte. Dus stellen we deze tuin open voor de inwoners”, laat Eva Vanhuyse van de gemeentelijke afdeling vrije tijd weten. “De tuin bevat onder andere een grote oude boog met leiperen, een serre van ongeveer 100 jaar oud met een originele druivelaar en verschillende aangename hoekjes en kantjes.” Er komt nu ook een ‘samentuinproject’ met moestuin in de tuin. Tuinhier Kortemark en Handzame geven het project mee vorm. “De Stoasje, het inclusieproject in het nabijgelegen station, is ook betrokken”, vervolgt Vanhuyse “De leden plukten er eerder al fruit waarmee confituur en sap werd gemaakt. En de werkgroep rond de pastorietuin maakte een inventaris op, liet enkele verbeteringswerken uitvoeren en vroeg subsidies aan.”

Help moestuin mee inrichten

Het project wordt verder ingevuld met verschillende activiteiten. De vereniging VELT organiseert op maandagen 28 januari, 11 en 25 februari van 19 tot 21.30 uur bijvoorbeeld een sessie ecologisch tuinieren. Vanaf maandag 18 maart zijn er verschillende bijeenkomsten waarbij iedereen de kans krijgt om te leren een moestuin op te starten. Op zaterdag 16 februari, van 13 tot 17 uur, kan iedereen helpen met de inrichting van de moestuin.