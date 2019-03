Helft van varkens in stal sterft nadat roostering inzakt JHM

28 maart 2019

15u13 0 Kortemark In de Meerlaanstraat in Edewalle nabij Kortemark zijn woensdagavond heel wat varkens overleden na een ongeval in de varkensstal.

Rond 18.45 uur zakte de roostering weg in de stal en kwamen alle varkens een tweetal meter lager in de aalput terecht. Het ging om een dertigtal varkens die in de put zaten en waarvan een heel deel overleed door verstikking of vertrappeling. De brandweer van Kortemark kwam ter plaatse maar riep meteen versterking op van andere korpsen. Zo kwam het speciale dierenreddingsteam van brandweerzone Westhoek ter plaatse met manschappen van verschillende korpsen. Zij waren uren in de weer om te proberen zoveel mogelijk dieren uit hun benarde situatie te bevrijden. Dat lukte gedeeltelijk maar slechts de helft van de dieren kon gered worden. Vijftien varkens overleefden het ongeval niet. De varkens die het wel haalden wacht allicht geen beter lot. Wellicht worden zij afgekeurd voor consumptie en wacht hen de slachtbank.