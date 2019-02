Hardrijders geflitst in zone Polder: 111 in zone 50, 126 waar 70 mag JHM

Tijdens de snelheidscontroles die politiezone Polder vorige week hield werden weer heel wat hardrijders betrapt. Er werden in totaal 1.969 voertuigen gecontroleerd en daarvan reden er 192 te snel. Dat is 9.75%, een hoog cijfer. De zwaarste voet werd betrapt in de Amersveldestraat in Kortemark. Daar was de toegelaten snelheid 50 kilometer per uur maar haalde een snelheidsduivel 111 kilometer per uur, meer dan het dubbele. Ook in de Poelkapellestraat in Houthulst werden zware snelheidsinbreuken begaan. Daar mag men 70 per uur maar werden drie automobilisten betrapt aan 119, 121 en 126 kilometer per uur. Die vier hardrijders mogen allemaal een bezoekje plannen aan de politierechter.