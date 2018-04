Halve marathon Lakosta aan 25ste editie toe 19 april 2018

02u47 0

Kt-mark/Staden





De 25ste editie van de LaKoSta staat voor de deur. Op zaterdag 21 april slaan de gemeentebesturen van Langemark, Kortemark en Staden de handen terug ineen voor de organisatie van het sportevenement. Centrale locatie dit jaar is sporthal Den Tap in Langemark, van waaruit fietsers, wandelaars en handbikers kunnen vertrekken voor een afstand naar keuze. Voor lopers is de vertrekplaats de markt van Kortemark. De aankomst van de halve marathon is dan weer voorzien in Langemark. Speciaal voor de jubileumeditie wordt er op 21 april ook een expo geopend waarbij via foto's en artikels teruggeblikt wordt op de voorbije jaren. Die expo zal in eerste instantie rondreizen in Langemark-Poelkapelle zelf, maar zal later ook in Kortemark en Staden te bezichtigen zijn. Alle info op www.lakosta.be





(SVR)