Haïke Vandecasteele (23) lanceert campagne met haar kledinglijn ‘Topwijf’: “Samen met Tessa Wullaert Special Olympics steunen”



Timmy Van Assche

15 maart 2019

16u55 0 Kortemark Met de kledinglijn Topwijf wil zaakvoerster Haïke Vandecasteele het Belgische team van de Special Olympics steunen. Ze krijgt daarbij hulp van Tessa Wullaert, een van de uithangborden van het nationale vrouwenvoetbal. “Topwijf ontstond met de gedachte dat iedereen een topper kan en mag zijn. Dit motto past dus uitstekend bij deze nieuwe campagne.”

Topwijf werd in 2016 opgericht door de Oostendse Fleur Sabbe. Het begon allemaal met de online verkoop van T-shirts en truien met het woord ‘topwijf’ erop gedrukt. Daarna volgden onder meer accessoires, zoals tassen en shopping tassen en een kledinglijn voor kinderen en mannen. “De naam Topwijf is krachtig, positief, maar ook met een hoekje af”, vertelde Fleur drie jaar geleden in deze krant. Tegenwoordig heeft de kledinglijn een nieuwe zaakvoerder: Haïke Vandecasteele uit Kortemark.

Moon

Drie jaar terug werd ze door veel blogs en traditionele media opgepikt met haar populaire Moon-armbandjes. “Via Instagram presenteerde ik zelfgemaakte armbandjes. Kopers konden zelf een boodschap, maat en kleur kiezen. Mijn product werd onder andere door magazine Flair opgepikt en kende zo een hoge vlucht. Het is via mijn armbandjes dat ik met Fleur Sabbe in contact ben gekomen en daaruit zijn ook enkele samenwerkingen gevloeid. Ik stond op een event dat Fleur had georganiseerd en mijn armbandjes werden in haar pop-up verkocht. Toen ze besloot een nieuwe weg in haar carrière in te slaan en Topwijf over te laten, besloot ik haar zaak over te nemen.” Met succes, zo blijkt vandaag. “Fleur heeft het uitstekend gedaan en wist Topwijf uit te bouwen tot een sterk merk. Ik ga hier op verder. Mijn bedoeling is om via de kledij mensen meer dan een goed gevoel te geven. Ik hoop dat mensen elkaar leren apprecieëren en de mooie dingen leren zien. Weet je wat belangrijk is? Dat we elkaar oprechte complimentjes kunnen geven, maar ze ook kunnen aanvaarden. Met Topwijf wil ik de beste kwaliteiten van iedereen naar boven halen.”

Samen met Tessa

Haïke studeerde onder meer psychologie en is nu actief als coördinator van coördinator van sportclub GIDOS, onderdeel van Dominiek Savio in Hooglede-Gits, waar kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking zorg, ondersteuning en onderwijs krijgen. Van daaruit groeide het idee om haar kledinglijn in te schakelen voor het goede doel. “Ik besloot een campagne op te starten voor G-sport, wat nog te weinig bekend is bij het grote publiek. En toch zetten personen met een beperking ongelooflijk straffe resultaten neer”, vervolgt Haïke. “Samen met voetbalsster en Red Flame Tessa Wullaert wil Topwijf atleten met een verstandelijke beperking een financieel hart onder de riem steken. Ik kwam met Tessa in contact via sociale media en zij is, net als ik, een fiere West-Vlaamse die instaat voor een flinke portie ‘girl power’. Ze is ook ambassadeur van de Special Olympics Belgium, die tegen 2020 zo’n 20.000 atleten met een verstandelijke beperking wil bereiken. Tine Debaets, voetbalster bij het G-voetbalploeg van Gullegem, en Tessa ontwierpen een unieke kledinglijn waarbij de ‘o’ van Topwijf werd vervangen door het logo van de Special Olympics. Deze exclusieve limited edition bestaat uit truien voor vrouwen en kindjes, alsook een totebag. Kijk, Topwijf ontstond met de gedachte dat iedereen een topper kan en mag zijn. Dit motto past dus uitstekend bij deze nieuwe campagne.” Alle info: www.topwijf.com. Ook de Moon-armbanden zijn nog steeds te koop via www.moon-shop.be.