Graafmachine zakt door kelder woning 30 januari 2018

Bij afbraakwerken van een rijwoning in de Stationsstraat in Kortemark is deze ochtend een graafmachine door de funderingen van de woning gezakt en in de kelder beland. De graafmachine van 14 ton was op een puinhoop van stenen aan het werk toen het rond 10 uur deze ochtend fout ging. Door een verkeerde manipulatie zakte de zware graafmachine plots achterover en kwam in de kelderverdieping van het afgebroken huis terecht. De kraanarm sloeg daarbij achterover en raakte de gevel van de woning ernaast, die nog bewoond is.





"Die liep door de klap wat schade op", zegt korpschef Johan Geeraert. "De muren binnen vertonen enkele barsten maar het is nog niet duidelijk hoe groot de blijvende impact is."





De chauffeur van de graafmachine, van een firma uit Poperinge, kon op eigen kracht zijn cabine verlaten maar raakte niet gewond. Door het incident is de Stationsstraat volledig afgesloten. Een hijskraan is ter plaatse om de graafmachine van uit de kelder te hijsen en terug op de begane grond te zetten. Die klus zal snel enkele uren in beslag nemen. Over de exacte reden van het foutieve manoeuvre is nog niets duidelijk. Het is onduidelijk of men wist dat er een kelder onder het huis stak. (JHM)