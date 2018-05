Gilbert en Marie-Louise vieren diamant 05 mei 2018

Gilbert Decoster (84 ) en Marie-Louise Demeulenaere (80 ) uit de Ieperstraat hebben onlangs hun diamanten bruiloft gevierd. Gilbert, afkomstig van Torhout, en Marie-Louise, van op de Lokkedijze bij Sint-Jozef Hooglede, leerden elkaar kennen in dansschool de Ritz in Kortemark. Gilbert werkte als chauffeur bij de firma Maes uit Lichtervelde en later bij Meubelen Trybou uit Staden. Marie-Louise werkte 35 jaar in conservenfabriek Talpe in Kortemark. Gilbert en Maire-Louise kregen één zoon, Stephan, gehuwd met Natacha Van Belle, en twee kleinkinderen: Robbe en Rune.





(COGHE)