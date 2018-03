Gezocht: vermiste buizerd 21 maart 2018

Een gezin uit Zarren is op zoek naar zijn vermiste buizerd met de naam Radja, een heuse roofvogel van een halve meter hoog met een spanwijdte van meer dan een meter en meer dan een kilogram zwaar.





Radja is al vijf dagen spoorloos. "Radja is het gewend om in onze tuin rond te vliegen en vliegt normaal nooit weg", zegt Peter Van Hecke. "Donderdag ging ze echter in de boom van de buren zitten en wilde ze er niet meer uit. Plots vloog ze weg. Intussen zal ze wellicht vrij uitgeput en hongerig zijn. Mogelijk valt ze dus een kip aan. Alle schade zullen we dan vergoeden. De verdwijning van Radja is ook aangegeven bij de politie en de Vogelbescherming, en de oproep op sociale media is al honderden keren gedeeld." Wie Radja gezien heeft, kan Peter bellen via 0495/16.65.36. De vogel draagt bruine riemen aan de poten. Nog dit: probeer de vogel niet zelf te vangen. (BBO/JHM)