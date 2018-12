Gemeenteraad zwaait 8 raadsleden uit Sam Vanacker

18 december 2018

10u20 2 Kortemark Na afloop van de gemeenteraad maandag werd afscheid genomen van acht raadsleden, waaronder schepen Johan Braem (Open Vld) en nestor van de raad Michel Deseure (CD&V). Al bestaat de kans dat de huidige raad in januari toch nog eens samen komt.

Aftredend burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld) nam na afloop van de raad het woord. “Ik ben acht jaar burgemeester geweest en heb dat altijd met heel veel plezier en voldoening gedaan. Dank aan alle raadsleden, ook aan de leden van de oppositie, voor hun inzet. Ik wens Karolien (Damman, CD&V - nvdr) veel succes de komende zes jaar.”

Daarop nodigde aftredend gemeenteraadsvoorzitter Marc Vulsteke (CD&V) de acht afscheidnemende gemeenteraadsleden uit om even naar voor te komen. Geert Vercruysse, Marnik Vanbecelaere, Tom Cornette, Isabelle Doom, Noël Bryon, Rosa Mouton, Johan Braem en Michel Deseure werden getrakteerd op een applaus en alle acht kregen ze een geschenkmand van het gemeentebestuur. Speciale aandacht was er voor Michel Deseure (77), die 36 jaar lang onafgebroken zetelde in raad. 349 gemeenteraden heeft hij op de teller.

Mogelijk niet de laatste raad

Opmerkelijk genoeg is het niet uitgesloten dat de acht raadsleden waar maandag afscheid van werd genomen toch nog in de gemeenteraad zitten van januari. De reden daarvoor is dat er een klacht lopende is rond de uitslag van de verkiezingen. Content, de partij van Tim Deweerdt, haalde welgeteld één stem minder dan de N-VA van Mark Pollentier en stapte naar de raad voor verkiezingsbetwistingen. Er hangt een zetel vast aan die ene stem. De zaak werd maandag gepleit, maar de uitspraak wordt ten vroegste vrijdag verwacht.

Volgens algemeen directeur Sara De Meyer is de kans dat de installatievergadering van het nieuwe gemeentebestuur zal kunnen plaatsvinden op 3 januari daardoor een pak kleiner geworden. “Er zijn verschillende scenario’s. Ofwel valt er vrijdag al een uitspraak en dan verandert de timing niet. Maar de uitspraak kan ook langer uitgesteld worden. Dan verschuift de installatievergadering naar 14 of 28 januari. Nog later is ook mogelijk. Hoe dan ook kunnen we zonder uitspraak de nieuwe ploeg niet installeren. Daarom is het niet uitgesloten dat de gemeenteraad van januari nog verloopt in de oude samenstelling.”

Of het effectief zover komt valt af te wachten, maar wie weet sluit Michel Deseure zijn carrière straks dus toch nog af met 350 gemeenteraden.