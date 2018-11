Gemeente verbiedt fuif na overlast, bestuur jeugdhuis protesteert 08 november 2018

02u24 1 Kortemark Het schepencollege heeft beslist dat een fuif die komende zaterdag in het jeugdhuis van Handzame gepland stond niet mag plaatsvinden. Reden zijn aanhoudende klachten van buurtbewoners rond overlast. Daar komt bij dat er veertien dagen geleden nabij het jeugdhuis ook nog eens sprake was van vandalisme.

"Bijzonder spijtig dat wij daarvoor moeten opdraaien. Ongeacht of de daders van bij ons kwamen of niet, we kunnen de mensen toch moeilijk aan de toog vastketenen?", reageert voorzittervan jeugdhuis De Meeuwe Vital Denduyver. "De posters waren gedrukt en dj's waren geboekt. Nu plots drie dagen op voorhand alles moeten afblazen is niet aangenaam en het doet ook onze reputatie geen goed."





Volgens jeugdschepen Rik Waeyaert (CD&V) is het verbod er gekomen nadat eerdere afspraken niet gerespecteerd werden. "Deze zomer zijn we met de buren en de kern rond de tafel gaan zitten en toen werd afgesproken dat men erop zou letten dat ramen en deuren dicht bleven en dat de bezoekers rustig bleven buiten. Dat is duidelijk niet gebeurd. Vanavond (gisteren -red.) zitten we weer samen met het bestuur in de hoop een oplossing te vinden."





De kern van het jeugdhuis, dat overigens al 40 jaar langs de Elflijnenlaan gevestigd is, hoopt op begrip. "Deze zomer was er ook afgesproken dat de gemeente voor een geluidsmeter zou zorgen en dat de deur van het jeugdhuis hersteld zou worden. Tot op heden is geen van beide gebeurd. Goede wil moet van beide kanten komen." (SVR)