Gemeente reikt prijzen uit aan winnaars zomerzoektocht 06 november 2018

In CC De Beuk werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de zomerzoektocht Kortemark. De zoektocht was gebaseerd op de fietszoektocht 'Code Waterland' die in 2018 werd gerealiseerd. Er werden 255 deelnemingsformulieren verkocht en 112 werden terug binnen gebracht. Guido Devidt uit Torhout sleepte de eerste prijs in de wacht, een Bongobon om er drie dagen op uit trekken ter waarde van 120 euro. Sarah Schepens uit Kortemark werd tweede (bongobon weekendtrip 75 euro) en Rob De Vries uit Ruddervoorde werd derde (bongobon weekendtrip 60 euro). De overige winnaars kregen elk een bongobon voor een dagje uit ter waarde van 25 euro.





(COGHE)