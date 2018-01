Gemeente levert strafste bijdrage aan KOTK van heel Vlaanderen 30 januari 2018

De Kortemarkse werkgroep van Kom op tegen Kanker ging op zondag 21 januari een cheque van maar liefst 129.298 euro afgeven op de nationale KOTK-dankdag in Antwerpen.





Niet alleen is dat een nieuw plaatselijk record, maar nergens in Vlaanderen werd zoveel geld ingezameld als in Kortemark. De werkgroep kreeg dan ook bijzondere bedanking van weerman Frank Deboosere, de campagneleider van de actie.





(SVR)