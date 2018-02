Gemeente genomineerd voor award dankzij app 09 februari 2018

02u53 1

De gemeente Kortemark is genomineerd voor een Belfius Smart Award dankzij de app S-Elect. Via die app kregen de inwoners de kans om mee te participeren aan het beleid door het relatieve belang van bepaalde punten, onder meer op vlak van verkeersveiligheid, vergroening of mobiliteit, zelf te bepalen. De prijs bestaat sinds 2015 en bekroont in vijf categorieën projecten en initiatieven die 'slimme' oplossingen bieden voor maatschappelijke problemen of uitdagingen. Voor de editie 2017 ontving de organisatie in totaal 233 inzendingen. De winnaars worden op 21 maart bekendgemaakt. (SVR)