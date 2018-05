Geen onderhoud begraafplaats door misverstand 16 mei 2018

Het regende afgelopen weekend klachten op sociale media over de toestand van de begraafplaats in Kortemark. Rondom de graven en op de wandelpaden bleken onkruid en gras veel te lang vrij spel te hebben gekregen. Burgemeester Toon Vancoillie (Open Vld) reageerde maandagavond verontwaardigd op het voorval.





Volgens het gemeentebestuur ligt een communicatiefout aan de oorzaak van het probleem. De technische dienst van de gemeente dacht dat het onderhoud net als vorig jaar door een aannemer zou worden gedaan, maar omdat het onderhoudscontract op z'n einde loopt ging die laatste er van uit dat het kerkhof verder door de gemeente zou worden onderhouden. Een mailtje daarover ging blijkbaar verloren.





"Schande"

Burgemeester Toon Vancoillie reageerde ongewoon fel. "De mensen hebben gelijk dat ze het op Facebook gooien en een schande noemen want dat is het ook. Het moederdagweekend maakte het extra gevoelig. Ik vind het overigens niet kunnen dat onze diensten zo lang de kat uit de boom hebben gekeken. Thuis in de tuin zie je toch ook wanneer het gras gemaaid moet worden? Dit mag nooit meer gebeuren." Gisteren zijn de gemeentelijke diensten gestart met wieden. (SVR)