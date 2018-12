Geen herverdeling van de zetels na betwiste verkiezingsuitslag in Kortemark Sam Vanacker

26 december 2018

13u50 0 Kortemark Er komt geen hertelling van de stemmen in Kortemark. Dat heeft de Raad voor Verkiezingsbetwistingen beslist. Eerder had de lijst Content bezwaar ingediend tegen de verkiezingsuitslag, maar dat bezwaar werd ongegrond verklaard.

Op 14 oktober kreeg Content 859 stemmen, welgeteld eentje minder dan N-VA. Aan die ene stem hing een extra zetel in de gemeenteraad vast, dus N-VA kreeg twee zetels en Content bleef steken op eentje. Volgens Tim Deweerdt (Content) was er in één van de telbureaus echter sprake van drie twijfelachtige stembiljetten, waardoor het evenwicht tussen de twee oppositiepartijen anders zou kunnen liggen. Een getuige in het telbureau zou dat voorval hebben laten noteren op het pv van de telverrichtingen.

Maar uit het arrest van de raad blijkt dat dat laatste niet gebeurd is, waardoor de hele zaak op losse schroeven komt te staan. “Onbegrijpelijk”, reageert Tim Deweerdt. “Ik ben zelf naar Brussel getrokken en heb een kopie van het formulier opgevraagd. Bijzonder slecht leesbaar, maar de verklaring van de getuige over de betwiste stembiljetten staat inderdaad niet genoteerd. Bijzonder jammer, want we wéten dat die verklaring er is. Misschien dat het wegens plaatsgebrek op de achterkant genoteerd werd en zo niet in het dossier opgenomen is?”

Een tweede argument van de Raad is dat alle drie de twijfelachtige stembiljetten waarvan sprake na overleg door alle getuigen goedgekeurd werden. Toen werden ze niet ongeldig verklaard en daar nadien op terug komen gaat niet.

Deweerdt en de zijnen hebben nog tot 2 januari om in beroep te gaan tegen de beslissing bij de Raad van State. Of ze dat zullen doen houdt de partij nog in beraad.

De procedure heeft ook z’n gevolgen voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad. De installatievergadering kan pas plaats vinden als de procedure afgerond is. Als Content niet in beroep gaat, zal de installatie op 14 januari gebeuren. Als er wel beroep aangetekend wordt, zal de gemeenteraad van eind januari zeer waarschijnlijk nog in de oude bezetting gebeuren.