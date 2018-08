Geen half werk: 1.200 flyers en 250 affiches om kat terug te vinden 23 augustus 2018

02u34 0 Kortemark De liefde voor een huisdier kan ver gaan. In de hoop haar verdwenen raskat terug te vinden, plaatste Melissa Hugelier niet alleen een zoekertje op Facebook, ze verspreidde ook 1.200 flyers en 250 affiches in een straal van 20 kilometer rond haar huis in de Zarrenlindestraat.

Er is geen bushalte, dagbladwinkel of frituur in de buurt van Zarren waar geen poster van poes Immy hangt. Dertien dagen aan een stuk buste Melissa flyers in Kortemark, Hooglede, Sleihage, Staden, Diksmuide, Houthulst, Langemark en zelfs in Passendale. Het drukwerk heeft haar een kleine 200 euro gekost, terwijl ze tijdens haar zoektocht ook nog eens vier volle brandstoftanken leegreed. "Geld weegt niet op tegen het gemis", vertelt Melissa, die ten einde raad is en er alles voor over heeft om Immy terug te vinden. Ze vermoedt dat er kwaad opzet in het spel is. "Op 5 augustus zat Immy nog binnen, het huis was netjes afgesloten. We waren toen net verhuisd en ik was de dag daarvoor mijn huissleutels verloren. Toen ik 's avonds thuiskwam, waren er geen sporen van inbraak, maar Immy was wel verdwenen. Inmiddels zijn de sloten vervangen. Toeval of niet, anderhalve maand geleden verdween de puppy van de vorige huurders. Op hetzelfde adres."





Wie de crèmekleurige, gechipte Maine Coon van Melissa gezien heeft, kan haar bereiken op 0495/47.24.76. (SVR)