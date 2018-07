Garage Decleir ruimt plaats voor flatgebouw 24 juli 2018

02u31 0 Kortemark De leegstaande garage Decleir gaat begin september tegen de vlakte. In de plaats komt een gloednieuw gebouw met elf appartementen. De eigenaar is Marc Gaytant van sfeercafé De Markieze in Roeselare.

De voormalige garage op de hoek van de Staatsbaan en de Hoogledestraat staat al minstens vijftien jaar te verkommeren na een failissement. Doordat de bodemsanering door familiale omstandigheden erg lang op zich liet wachten kwam het pas twee jaar geleden te koop te staan. Marc Gaytant, die het pand eerder al huurde om horecamateriaal in te stockeren, werd toen de nieuwe eigenaar. Hij ging inmiddels in zee met architectenkantoor 3 Architecten uit Roeselare.





"Begin september gaat de sloophamer erin", legt Marc (56) uit. "In de plaats komt 'Residentie Mila en Nora', genoemd naar mijn kleinkinderen. Er komen drie bouwlagen en een teruggetrokken dakverdieping met een penthouse, samen goed voor elf appartementen, qua grootte variërend tussen de 105 en 208 vierkante meter en telkens met twee of drie slaapkamers. Beneden komen er een twintigtal garageboxen en een aantal parkeerplaatsen voor bezoekers. Als alles goed gaat, moeten de werken tegen de zomer van 2019 achter de rug zijn."





Eventuele geïnteresseerden kunnen nu al contact opnemen met het architectenkantoor op 0473 35 36 19 of met Marc zelf op 0497 50 85 59. (SVR)