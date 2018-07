Ganzenkwekerij Handzame: "Zolang de vraag blijft, zal er aanbod zijn." 24 juli 2018

Behalve in Bekegem worden op veel kleinere schaal ook ganzen gekweekt voor foie gras in Handzame, maar volgens de zaakvoerders zal het verbod hen niét treffen.

"Wij hebben amper duizend ganzen en hebben nooit geïnvesteerd in dwangvoederen", horen we bij Jan Deprez en Ingrid Dewulf.





"Omdat we zo klein zijn, is het voor ons goedkoper om de dieren veel langer te laten rondlopen alvorens ze te slachten."





Imagoschade

"De beslissing brengt ook heel wat imagoschade met zich mee", vervolgt Dewulf. "Een heel spijtige zaak, al denk ik niet dat de consumptie van foie gras daarmee zal afnemen. De vraag zal blijven. En zolang de vraag blijft, zal er aanbod zijn. Alleen jammer dat dat aanbod straks nagenoeg volledig uit Frankrijk zal komen."





