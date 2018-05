Foutparkeerder beboet na 'kus mijn...' 11 mei 2018

Een man uit Kortemark vertikte het om zelf te verschijnen bij de politierechter, nadat hij in snelrecht werd gedagvaard door de procureur. Op 18 februari had C.H. zich verkeerd geparkeerd in Kortemark. Op zich een kleine overtreding, maar de procureur hekelde vooral de houding van de man. "Hij stak meteen een scheldtirade af richting de verbalisant. 'Stop met al uw 'gesten' te maken. Ik betaal jou via de belastingen en betaal er veel meer dan jou. Weet je wat, kus gewoon mijn kl...', zei hij. Die man is vuilgebekt en grof. Hij moet dringend een signaal krijgen." C.H. daagde zelf niet op, waardoor zijn advocaat de boodschap zal moeten overbrengen. "Hij stond daar geparkeerd, omdat zijn vrouw naar de CM moest", klonk het. De boete bedraagt 160 euro, te verhogen met de gerechtskosten. (JHM)