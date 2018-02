Fototentoonstelling Kordial rond Eerste Wereldoorlog 15 februari 2018

De Kortemarkse fotoclub Kordial Multimedia organiseert op zondag 25 februari een fototentoonstelling in de foyer van CC De Beuk in de Torhoutstraat. De leden van de club maakten een selectie van foto's die de periode van 1914 tot 1918 terug tot leven brengen. Daarnaast is er ook een doorlopende digitale voorstelling van beelden en een projectie van een collectie nooit eerder vertoonde foto's uit die periode. De tentoonstelling is vrij toegankelijk van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. (SVR)