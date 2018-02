Ford Mustang total loss na crash 19 februari 2018

02u36 86

Op het Zarrenplein in Zarren, een deelgemeente van Kortemark, is zaterdagnacht rond 2 uur een Ford Mustang tegen een verlichtingspaal gecrasht. De dure wagen is rijp voor de schroothoop.





"De 27-jarige bestuurder, een man uit Koksijde, reed in de richting van Diksmuide en verloor allicht de controle over het stuur door de gladheid wegens de vriestemperaturen. Er werden ook nog enkele hekkens en een boompje geramd alvorens de auto tegen de paal botste. Het plein lag bezaaid met glas van de gebroken ramen", zegt commissaris Thierry Logghe van de politiezone Polder. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis van Torhout overgebracht. De man blies achteraf nog 'alarm'.





Volgens commissaris Logghe was het zaterdagnacht vrij druk in de politiezone Polder inzake drugs en alcohol in het verkeer. "Er werden zeven rijbewijzen ingetrokken voor 15 dagen. Drie voor drugs en vier voor alcohol. Daarnaast werden nog twee rijbewijzen ingetrokken voor 6 uur en nog een voor 3 uur. Een jammerlijke zaak", besluit de commissaris. (BBO)