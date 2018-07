Foodtrucks en muziek aan Krekemeersen 12 juli 2018

Onder de noemer 'Kortemark Zomert' vindt op 13, 14 en 15 juli een foodtruckfestival plaats aan de Krekemeersen.





Bezieler van het evenement is Kortemarkenaar Geert Vanneste, zelf een foodtrucker. "Er zullen achttien zorgvuldig geselecteerde foodtrucks zijn uit binnen- en buitenland. In samenwerking met Kortemark Feest zorgen we bovendien voor een totaalbeleving met twee live bands en drie dj's." Voor de kinderen komt er een kidscorner van 1.000 vierkante meter met allerhande springkastelen. Op vrijdag start Kortemark Zomert vanaf vanaf 17 uur, op zaterdag en zondag kan je er al terecht vanaf 11 uur.





(SVR)