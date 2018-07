Foodtruckfestival 'Kortemark Zomert' is schot in roos 20 juli 2018

De allereerste editie van het foodtruckfestival 'Kortemark Zomert' aan de Krekemeersen was zonder meer een schot in de roos. Zowel op vrijdag, op zaterdag als op zondag brachten de foodtrucks, de muziek en het mooie weer een pak volk op de been. De kans lijkt groot dat het evenement volgend jaar een vervolg krijgt. "Wij willen graag een tweede editie", klinkt het bij organisator Geert Vanneste. "Zodra we groen licht krijgen van de gemeente beginnen we te plannen voor volgend jaar!"











(SVR)