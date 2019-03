Flauwe plezante stemt tijdens geheime stemming in gemeenteraad op ‘Tante Rosa’ en ‘Kabouter Plop’ Timmy Van Assche

26 maart 2019

01u15 0 Kortemark Een raadslid heeft zich van zijn of haar flauwste kant laten zien. Tijdens een geheime stemming over de vertegenwoordiging in een sociale huisvestingsmaatschappij, bracht iemand een stem uit op ‘Tante Rosa’ en ‘Kabouter Plop’.

De sociale huisvestingsmaatschappijen Izegemse Bouwmaatschappij en De Mandelbeek smelten samen. De gemeenteraad moest zich dan ook buigen over alle kandiderende raadsleden om in de algemene vergadering en raad van bestuur te zetelen. In een geheime zitting konden alle 23 raadsleden hun stem uitbrengen. Maar toen gemeenteraadsvoorzitter Ronny Vierstraete (Open Vld) de resultaten voorlas, keken enkele aanwezigen met een vragende blik om zich heen. “Tante Rosa, één stem”, sprak Vierstraete bij de stemming over de vertegenwoordiging in de algemene vergadering. En bij de stemming over de raad van bestuur volgde opnieuw een vreemde stem: “Eentje voor Plop”, aldus Vierstraete. Kennelijk heeft een raadslid zelf een naam onder het rijtje kandidaten geschreven en aangevinkt. Welk raadslid de flauwe mop uithaalde - niemand moest er trouwens om lachen - is niet geweten, gezien de stemming geheim was. Voor de volledigheid: schepen Stefaan Vercooren (Open Vld) en Jelle Vercoutere (CD&V) haalden de meeste stemmen binnen.