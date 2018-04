Fikse straf voor slaan 'prostituee' 26 april 2018

Een 29-jarige Kortemarkenaar kreeg 10 maanden cel omdat hij zijn eigen partner bewusteloos sloeg nadat hij haar verdacht van prostitutie. Nochtans leek dat duidelijk te zijn, en maakte ook M.L. zich daar zelf schuldig aan. "Op 26 maart hadden ze een feestje waarbij heel wat drank vloeide. Ook de buren kwamen af waarna slachtoffer K.V. seksuele betrekkingen had met de buurman. Hijzelf had op dat moment betrekkingen met een vriendin. Later kwam er ruzie van, gaf hij zijn vriendin een kopstoot, sloeg haar en bonkte haar hoofd tegen de grond. Het koppel is nu uiteen", schetste de procureur. M.L moet ook 800 euro boete betalen en zijn ex voorlopig 1 euro vergoeden.





(JHM)