Fiets eens een dino bijeen SPORTDIENST PAKT UIT MET OPMERKELIJKE WEDSTRIJD SAM VANACKER

19 juli 2018

02u37 0 Kortemark Hebt u al gehoord van GPS-doodles of Strava-art? Het gaat om kilometerslange kunstwerkjes van lopers of fietsers die met een gps-tracker bewust een traject afleggen dat de vorm heeft van een figuurtje. Het fenomeen werd nu ook opgepikt door de Kortemarkse sportdienst, die er een wedstrijd rond organiseert.

Waarschijnlijk ziet u ze wel eens passeren op Facebook of plaatst u zelf plattegronden van uw afgelegde loop-of fietstrajecten. Af en toe valt daar toevallig een figuur of een cijfer in te herkennen. Maar bij Strava-art - genoemd naar de gelijknamige app - worden de zaken omgedraaid.





Sporters stippelen op voorhand een route uit met de bedoeling om na het sporten een mooie GPS-tekening over te houden. Dat kunnen letters of cijfers zijn, maar evengoed hondjes of dinosaurussen. Of, in het geval van de Canadese GPS-kunstenaar Stephen Lund, een zeemeermin van een slordige 220 kilometer waar hij twee dagen over fietste.





Winnaar krijgt canvas

De trend is ook Kortemarks sportfunctionaris Dieter Cappelle niet ontgaan. "Het idee voor een GPS-kunstwedstrijd ontstond tijdens een vergadering met mensen van verschillende diensten, naar aanleiding van de Digitale Week die eind oktober plaatsvindt. Vanuit de sportdienst beslisten we om ook een digitaal steentje bij te dragen. We roepen iedereen op om een GPS-app op hun smartphone te zetten en op de fiets te springen of de loopschoenen aan te trekken. Nog tot en met 31 oktober kan iedereen de afgelegde trajecten delen op onze facebookpagina. De maker van het patroon met de meeste likes wint zijn of haar tekening op een groot canvas. Zoals het ook hoort voor een kunstwerk"





Kubus

De wedstrijd is nog maar net gelanceerd dus is het nog even wachten op het werk van lokale kilometervreters, maar Kortemarkenaar Brian Decleir, die een vakantiejob uitoefent bij de gemeente, is alvast enthousiast. "Ik weet niet of ik het niveau ga halen van de voorbeelden op de flyer, maar het is in elk geval een creatieve uitdaging. Bovendien lijkt het me boeiend om tijdens het sporten een extra doel voor ogen te hebben. Wat ik ga tekenen? Daar ben ik nog niet helemaal uit. Ik denk te beginnen met een eenvoudige geometrische vorm zoals een kubus. Maar zelfs daar zal flink wat planning aan te pas komen."





Penissen zijn voor beginners

Verwonderlijk of niet, het patroon dat door beginners het meest getekend wordt zou een penis zijn, wat volgens GPS-kunstenaar Stephen Lund van weinig fantasie getuigt. Nog volgens Lund is een afstand van zo'n 70 kilometer meer dan genoeg voor een werk. Het grootste GPS-patroon ter wereld staat overigens op naam van de Japanner Yasushi Takahashi. In 2010 schreef hij een huwelijksaanzoek van 7.163,7 kilometer over zowat het hele grondgebied van Japan. Hij was met de auto.