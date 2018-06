Felle brand in loods van Wienerberger JELLE HOUWEN

04 juni 2018

10u01 0

In de steenbakkerij van Wienerberger in de Hoogledestraat in Kortemark heeft zaterdagochtend een korte, maar felle brand gewoed. Het vuur werd rond 5.30 uur opgemerkt in een van de loodsen. Er sloeg toen een dikke zwarte rookpluim uit het dak. In de loods staan enkele machines en liggen paletten met bakstenen, verpakt in plastic. Waar het vuur precies ontstond, is niet duidelijk. De brandweer van Kortemark riep de versterking in van de collega's van Koekelare. Onder meer met twee tankwagens en een ladderwagen werd het vuur te lijf gegaan. Er werd water genomen vanuit een aftakpunt aan de overkant van de weg. Het vuur was relatief snel onder controle, maar er werd wel nog een tijd nageblust. De loods liep behoorlijk wat brandschade op. In het dak zitten meerdere gaten door het vuur en heel wat plastic ramen sneuvelden. Dat gaf ook een indringende geur af. Het parket stuurde een branddeskundige ter plaatse.