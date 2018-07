Feest in De Deo: vermiste Boyke terug thuis MAN UIT KOEKELARE HERKENT KAT NA OPROEP IN ONZE KRANT JELLE HOUWEN

27 juli 2018

02u44 0 Kortemark De bewoners van Huis 7 in nursingtehuis Sint-Jan De Deo hadden er eigenlijk niet meer op gerekend. Het is dan ook dolle vreugde nu ze hun kat Boyke na een maand vermissing teruggevonden hebben. De poes zat liefst 10 kilometer ver van huis. Hun oproep werd massaal gedeeld en zo werd Boyke opgemerkt.

De 1 jaar oude kater van de leefgroep verdween op 28 juni toen de groep op daguitstap was. De bewoners waren er het hart van in en gingen op alle manieren zelf op zoek naar de geliefde kat. Onder meer in de krant deden ze een oproep die veel gedeeld werd. Tweemaal werd de leefgroep opgebeld door iemand die een kat had gevonden maar het was Boyke niet. Maandag hadden ze meer geluk.





Halsbandje met nummer

Een inwoner van Koekelare, 10 kilometer verder, had een poes gelijkend op Boyke gevonden in de tuin. Hij zette een foto online op Facebook in een groep waar de oproep voor Boyke al gedeeld werd. Dat bericht bereikte Huis 7. "De begeleidster ging kijken en het bleek écht om Boyke te gaan. We waren zo blij toen ze hier terug aankwam met ons Boyke erbij. Hij herkende ons ook meteen en kwam naar ons toe", klinkt het bij de leefgroep. "We zijn blij dat hij nu opnieuw in ons midden kan lopen. We hebben hem echt wel gemist. We vragen ons nu wel af waar hij die ganse maand heeft uitgehangen. Maar hij lijkt in prima gezondheid en is ook niet echt vermagerd. Dus hij zal wel op tijd zijn eten gevonden hebben of gekregen zeker? We hopen natuurlijk dat hij nu niet opnieuw verloren loopt maar we zullen hem zeker niet opsluiten. Dat is ook de afspraak: hij mag hier vrij rondlopen en wij zorgen voor hem. We hebben hem nu een halsbandje omgedaan met het telefoonnummer van onze leefgroep erop. Als hij dan toch besluit er weer eens op uit te trekken, dan kan iemand ons misschien bellen om te zeggen waar hij zat. We denken dat het nog zal voorkomen dat hij opeens weer een paar dagen weg zal zijn, maar dan hoeven we ons misschien niet meer zo ongerust te maken."





Ook directeur Wim Crommelinck is enorm blij voor de bewoners. "Dit is voor hen een zeer belangrijk moment", zegt hij. "Uiteraard is er de immense blijdschap dat de geliefde Boyke hier terug is. Maar vooral: de bewoners hebben er zélf voor gezorgd dat hij teruggevonden kon worden. Zij namen het initiatief, zij drukten affiches, gingen op speurtocht en zetten een oproep online op sociale media. Zij hebben van deze zoekactie een succesverhaal gemaakt. Dat is echt geweldig en een belangrijk referentiemoment in hun begeleiding. We kunnen vaak naar dit succes terugkoppelen en het zal hen ongetwijfeld een enorme boost geven. En ook wij zijn natuurlijk blij dat Boyke terug is. De poes is hier bekend en loopt vrij rond op het domein."