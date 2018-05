Ex-slager en ex-gedetineerde riskeren zwaardere straf 03 mei 2018

Een 32-jarige slager uit Kortemark en een ex-gedetineerde riskeren een zwaardere staf in het Gentse Hof van Beroep voor een cannabisplantage in Hooglede.





De ex-slager Jan M. werd vrijgesproken in eerste aanleg, zijn kompaan Rik D. kreeg 18 maanden met uitstel. Jan M. baatte in een vorig leven samen met zijn echtgenote een slagerij in Kuurne uit. Toen bleek dat hij samen met een vriend cannabisplantages uitbaatte, betekende dat het einde van de slagerij. Hij is nog altijd bezig in de vleessector, zegt zijn advocaat. "Tot diep in de nacht is hij bezig met uitbenen. Daarnaast baat hij in het weekend ook een kippenkraam uit." Zijn advocaat vraagt de vrijspraak voor M., "Er is geen enkel bewijs tegen hem."





Rik D. geeft zijn schuld toe, maar wil dat M. ook zijn verantwoordelijkheid neemt in deze zaak. De procureur-generaal volgt die gedachte. "Ik kan er niet tegen als mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen, er is te veel toeval", aldus de procureur-generaal, die 3 jaar cel vorderde voor M. en 2 jaar voor D. De advocaat van Jan M. wil alvast nog concluderen over de tussenkomst van de politie in de zaak. Verderzetting op 13 juni. (DJG)