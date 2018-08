Even geen leidingwater na waterlek 06 augustus 2018

De inwoners van de Zarren-Lindestraat en omgeving in Zarren zaten zaterdagmiddag even zonder leidingwater. Oorzaak was een groot waterlek dat vastgesteld werd rond 12 uur. Het water spoot er uit de grond omhoog. "Ik kwam net thuis toen ik een klein fonteintje zag in het midden van de straat", zegt Jonny Devrome. "Al gauw stond een groot deel van de straat onder water. Ik belde De Watergroep, maar tegen dat de tijd dat hier iemand kwam kijken, spoot er al uit 8 gaten en kieren water omhoog. Het water kwam zelfs omhoog in de voortuin van de buren. Eigenlijk jammer dat we het water op geen enkele manier konden opvangen bij deze droogte". Na anderhalf uur was het lek in de straat, in een buis ter grootte van een halve meter gedicht. Dan waren er wel al tienduizenden liters water weggevloeid in de riolen. Bij de herstelwerken zaten de bewoners even zonder water. (JHM)