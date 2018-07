Ergernis over afval in De Krekemeersen 01 augustus 2018

Heel wat buurtbewoners ergeren zich aan een recent geval van sluikstorten en vandalisme in natuurgebied De Krekemeersen in Kortemark. Dat ligt er doorgaans netjes bij, maar daar brachten onbekenden eergisteren op een plaats verandering in. Bij de twee grote holle bomen, aan de kant van de Lichterveldestraat, liet ze een waar stort achter. Niet minder dan 12 glazen flesjes en een dertigtal blikken bleven er liggen. Er lag ook afval afkomstig van een fastfoodrestaurant. Daarnaast werden ook vernielingen aangebracht aan een wandelpad naast de vijver. Een deel van een houten afsluiting werd omvergeduwd of afgekraakt. Aan de overkant werd ze zelfs helemaal vernield. "Het is zo'n prachtig domein om er te gaan wandelen met honden of om er te spelen met kinderen. Het is jammer dat enkelen dit verpesten en zelfs gevaarlijk maken door er glas te dumpen", klinkt het bij enkele wandelaars. Aan het natuurdomein vindt het populaire Bar La Gare plaats, maar dat heeft niets met de feiten te maken. De gemeente werd op de hoogte gesteld. Wie afval achterlaat, riskeert een GAS-boete die kan oplopen tot 250 euro. (JHM)