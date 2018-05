Elektriciteitspaal belandt op truck na botsing 30 mei 2018

02u28 1 Kortemark Op het kruispunt van de Koordhoekstraat met de Molenstraat in Zarren botste een vrachtwagen gisterenochtend tegen een elektriciteitspaal die vlak naast de weg stond.

De vrachtwagen bleef met zijn dak haperen aan de paal en sleurde die even mee. Daardoor knakte de paal halverwege in tweeën. Het onderste deel bleef in de grond steken terwijl het bovenste deel op het dak van de vrachtwagen bleef rusten. De lichte vrachtauto zat zo als het ware geklemd tussen de straat en de paal. Gelukkig braken de stroomkabels niet af, al hingen die wel nogal door. De nutsmaatschappij moest ter plaatse komen om de paal te vervangen en de kabels terug te beveiligen. De weg was een lange tijd versperd door het ongeval.





(JHM)