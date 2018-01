Eeuwige recidivist opnieuw voor de rechtbank 27 januari 2018

Diefstallen, informaticafraude, misbruik van vertrouwen, opzettelijke brandstichting... Het strafblad van de 51-jarige Paul V. uit Kortemark leest niet fraai. Gisteren moest hij zich opnieuw verantwoorden voor de rechter voor twee misdrijven. Enerzijds kopieërde hij de identiteitskaart van een slechtziende vrouw die hij als hulpverlener naar het ziekenhuis voerde. Met die kopie sloot hij telefonie - en internetcontracten af bij Orange en Scarlet. De facturen belandden in de brievenbus van de slechtziende dame. Anderzijds mocht de man uitleggen waarom hij tientallen dreigmails stuurde naar zijn ex-vriendin uit Aalter, die hij nota bene had leren kennen tijdens een van zijn werkstraffen. De vrouw durfde naar eigen zeggen niet meer naar buiten komen door het gedrag van haar ex. Rechter Caroline Blomme vraagt zich af of een werkstraf wel nog helpt. Haar vonnis klinkt op 16 februari. (OSG)