Eerste straf voor 82-jarige na 65 jaar rijbewijs 12 juni 2018

02u45 0

Een 82-jarige man heeft bij de politierechter in Veurne zijn eerste straf opgelopen in de 65 jaar dat hij zijn rijbewijs al heeft.





Maurice R. uit Ieper werd vorig jaar geflitst toen hij op de weg reed van Staden naar Zarren. De gepensioneerde landbouwer reed met 88 kilometer per uur, waar je maar 50 mag. "Al 65 jaar rijdt hij rond zonder één overtreding", sprak zijn advocaat. "Maar die dag sloeg alles tegen. Er waren tal van wegomleidingen en hij raakte het noorden kwijt. Met een gps wil en kan hij niet werken, dus daarom begon hij zich op te winden en haastte hij zich om niet te laat te komen. Daarom reed hij dus te snel."





R. kreeg van de rechter 560 euro boete, de helft met uitstel. Hij moet ook een rijverbod van 35 dagen ondergaan, waarvan 22 met uitstel. (JHM)