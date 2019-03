Eerste ‘skatefest’ groot succes: “Dit smaakt naar meer” Timmy Van Assche

23 maart 2019

18u57 3 Kortemark Voor het eerst werd een heus skatefestival georganiseerd op het vernieuwde skatepark bij jeugdhuis De Zunne. Ruim zestig skaters daagden op en maakten er een toffe middag van. “Dit smaakt naar meer en misschien is dit voor herhaling vatbaar in de zomermaanden", is Eva Vanhuyse van de dienst vrije tijd optimistisch.

Het skatepark in Werken, in de Vladslostraat 9, steekt sinds vorig jaar in een nieuw jasje en vormde het decor voor een eerste festival. In een ongedwongen sfeer troepten zowat zestig skaterboarders bijeen om het beste van zichzelf te geven. Een wedstrijd was het niet, maar wel een gezellig treffen van liefhebbers. Zowel kinderen, tieners als meer ervaren jongeren tekenden present. Er waren ook enkele steppers en rolschaatsers. “We blikken zeer tevreden terug op deze eerste editie”, zegt Eva Vanhuyse van de dienst vrije tijd. “Niet alleen skaters van Kortemark zelf, maar ook van de omliggende gemeenten daagden op. Het was een komen en gaan van sporters: de een kwam vroeg in de middag, de andere wat later. Kijk, we moeten dit evenement natuurlijk evalueren, maar dit smaakt zeker naar meer. Misschien zijn er ook gelijkaardige events mogelijk in de zomer - want naar de avond toe werd het wel frisjes”, lacht Vanhuyse. Het evenement werd georganiseerd in samenwerking met het lokale jeugdhuis en kreeg ondersteuning van de Gentse skate-organisatie Insane, die workshops en tips kwam geven. Tegelijk was er een dj-contest gevolgd door een stevig feestje. In de paasvakantie, op 11 april, wordt nog een nieuw evenement georganiseerd. Tijdens een skatetour kunnen deelnemers kiezen welk skatepark ze in België willen bezoeken. Alle info: www.uitinkortemark.be.