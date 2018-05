Eerlijk & Bezorgd niet langer eenmanspartij 11 mei 2018

Het Kortemarkse raadslid Rita Tyvaert laat weten dat haar naam bij de verkiezingen opnieuw bovenaan prijkt op de lijst van Eerlijk & Bezorgd, maar dat ze niet langer de enige zal zijn. "Maar hoeveel mensen er precies op de lijst zullen staan, kan ik nog niet bekend maken", zegt Tyvaert. De voormalige OCMW-voorzitster kwam in 2012 voor het eerst op met haar eenmanspartij Eerlijk & Bezorgd. Ze haalde toen 11,4 procent van de stemmen en sleepte daarmee twee zetels in de gemeenteraad in de wacht. Met het lijsttrekkerschap van Rita Tyvaert zijn de vijf hoofdrolspelers in Kortemark bekend. Ze neemt het op tegen Toon Vancoillie (Open Vld), Karolien Damman (CD&V), Mark Pollentier (N-VA) en Tim Deweerdt (CONTENT). (SVR)